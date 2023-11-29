Иванова (Ламонова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1936
Дата смерти01.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1936
Отец: Ламонов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Евгений
Рождение ребёнка
19.08.1956
Дочь: Буташева (Иванова) Татьяна
Отец ребёнка: Иванов Евгений
Рождение ребёнка
23.06.1960
Дочь: Иванова (Иванова) Елена
Отец ребёнка: Иванов Евгений
Рождение ребёнка
21.09.1965
Дочь: Наймаер (Иванова) Евгения
Отец ребёнка: Иванов Евгений
Смерть
01.11.1965
Рождение ребёнка
07.12.1979
Сын: Иванов Олег
Отец ребёнка: Иванов Евгений