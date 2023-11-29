Иванова (Ламонова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ламонова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1936

Дата смерти

01.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1936

Отец: Ламонов Андрей

Мать: Ламонова (Чернова) Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Евгений

Рождение ребёнка
19.08.1956

Дочь: Буташева (Иванова) Татьяна

Отец ребёнка: Иванов Евгений

Рождение ребёнка
23.06.1960

Дочь: Иванова (Иванова) Елена

Отец ребёнка: Иванов Евгений

Рождение ребёнка
21.09.1965

Дочь: Наймаер (Иванова) Евгения

Отец ребёнка: Иванов Евгений

Смерть
01.11.1965
Рождение ребёнка
07.12.1979

Сын: Иванов Олег

Отец ребёнка: Иванов Евгений

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