Ламонов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламонов Андрей

Место рождения

Новосибирская обл.с.Новый Тартах

Дата рождения

19.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ламонова (Чернова) Анисья

Рождение ребёнка
11.01.1936

Дочь: Иванова (Ламонова) Галина

Мать ребёнка: Ламонова (Чернова) Анисья

Рождение ребёнка
26.06.1942

Дочь: Федотова (Ламонова) Тамара

Мать ребёнка: Ламонова (Чернова) Анисья

Смерть
Неизвестно

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