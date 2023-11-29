Ламонов Андрей
Место рожденияНовосибирская обл.с.Новый Тартах
Дата рождения19.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1936
Дочь: Иванова (Ламонова) Галина
Мать ребёнка: Ламонова (Чернова) Анисья
Рождение ребёнка
26.06.1942
Дочь: Федотова (Ламонова) Тамара
Мать ребёнка: Ламонова (Чернова) Анисья
Смерть
Неизвестно