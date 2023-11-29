Ламонова (Чернова) Анисья
Место рожденияНовосибирская обл.Венгеровский р-н.
Дата рождения07.01.1908
Дата смерти03.01.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ламонов Андрей
Рождение ребёнка
11.01.1936
Дочь: Иванова (Ламонова) Галина
Отец ребёнка: Ламонов Андрей
Рождение ребёнка
26.06.1942
Дочь: Федотова (Ламонова) Тамара
Отец ребёнка: Ламонов Андрей
Смерть
03.01.1966