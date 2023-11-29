Ламонова (Чернова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламонова (Чернова) Анисья

Место рождения

Новосибирская обл.Венгеровский р-н.

Дата рождения

07.01.1908

Дата смерти

03.01.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ламонов Андрей

Рождение ребёнка
11.01.1936

Дочь: Иванова (Ламонова) Галина

Отец ребёнка: Ламонов Андрей

Рождение ребёнка
26.06.1942

Дочь: Федотова (Ламонова) Тамара

Отец ребёнка: Ламонов Андрей

Смерть
03.01.1966

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