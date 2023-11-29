Иванов Евгений
Место рожденияВладивосток
Дата рождения04.01.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1956
Дочь: Буташева (Иванова) Татьяна
Мать ребёнка: Иванова (Ламонова) Галина
Рождение ребёнка
23.06.1960
Дочь: Иванова (Иванова) Елена
Мать ребёнка: Иванова (Ламонова) Галина
Рождение ребёнка
21.09.1965
Дочь: Наймаер (Иванова) Евгения
Мать ребёнка: Иванова (Ламонова) Галина
Рождение ребёнка
07.12.1979
Сын: Иванов Олег
Мать ребёнка: Иванова (Ламонова) Галина
Смерть
Неизвестно