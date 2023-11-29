Иванов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Евгений

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Место рождения

Владивосток

Дата рождения

04.01.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1936

Отец: Иванов Василий Николаевич

Мать: Иванова (Сорокина) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Ламонова) Галина

Рождение ребёнка
19.08.1956

Дочь: Буташева (Иванова) Татьяна

Мать ребёнка: Иванова (Ламонова) Галина

Рождение ребёнка
23.06.1960

Дочь: Иванова (Иванова) Елена

Мать ребёнка: Иванова (Ламонова) Галина

Рождение ребёнка
21.09.1965

Дочь: Наймаер (Иванова) Евгения

Мать ребёнка: Иванова (Ламонова) Галина

Рождение ребёнка
07.12.1979

Сын: Иванов Олег

Мать ребёнка: Иванова (Ламонова) Галина

Смерть
Неизвестно

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