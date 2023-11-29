Иванов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Василий Николаевич

Место рождения

Новосибирская обл.

Дата рождения

31.12.1906

Дата смерти

01.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1906

Отец: Иванов Николай

Мать: Иванова (Вахромова) Татьяна Макарьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Сорокина) Мария

Рождение ребёнка
21.04.1934

Сын: Иванов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Иванова (Сорокина) Мария

Рождение ребёнка
04.01.1936

Сын: Иванов Евгений

Мать ребёнка: Иванова (Сорокина) Мария

Рождение ребёнка
30.05.1939

Дочь: (Иванова) Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Иванова (Сорокина) Мария

Смерть
01.05.1983

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