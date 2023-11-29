Иванов Василий Николаевич
Место рожденияНовосибирская обл.
Дата рождения31.12.1906
Дата смерти01.05.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова (Сорокина) Мария
Рождение ребёнка
21.04.1934
Сын: Иванов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Иванова (Сорокина) Мария
Рождение ребёнка
04.01.1936
Сын: Иванов Евгений
Мать ребёнка: Иванова (Сорокина) Мария
Рождение ребёнка
30.05.1939
Дочь: (Иванова) Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Иванова (Сорокина) Мария
Смерть
01.05.1983