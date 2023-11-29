Иванова (Сорокина) Мария
Место рожденияИркутская обл.
Дата рождения07.04.1908
Дата смерти18.08.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1934
Сын: Иванов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
04.01.1936
Сын: Иванов Евгений
Отец ребёнка: Иванов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
30.05.1939
Дочь: (Иванова) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Николаевич
Смерть
18.08.1988