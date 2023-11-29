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Иванова (Сорокина) Мария

Место рождения

Иркутская обл.

Дата рождения

07.04.1908

Дата смерти

18.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
21.04.1934

Сын: Иванов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
04.01.1936

Сын: Иванов Евгений

Отец ребёнка: Иванов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
30.05.1939

Дочь: (Иванова) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Николаевич

Смерть
18.08.1988

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