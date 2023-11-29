Буташева (Иванова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буташева (Иванова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1956

Отец: Иванов Евгений

Мать: Иванова (Ламонова) Галина

Развод
Неизвестно

Муж: Набиев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Набиев Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Головин Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Борис

Развод
Неизвестно

Муж: Буташев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буташев Виктор

Рождение ребёнка
25.06.1975

Дочь: Пастарнак (Иванова) Юлия

Отец ребёнка: Набиев Владимир

Рождение ребёнка
20.04.1978

Сын: Головин Андрей

Отец ребёнка: Головин Борис

Рождение ребёнка
08.02.1983

Дочь: Колесник (Буташева) Наталья

Отец ребёнка: Буташев Виктор

Рождение ребёнка
13.09.1988

Сын: Буташев Кирилл

Отец ребёнка: Буташев Виктор

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