Буташева (Иванова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1956
Отец: Иванов Евгений
Развод
Неизвестно
Муж: Набиев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Набиев Владимир
Развод
Неизвестно
Муж: Головин Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головин Борис
Развод
Неизвестно
Муж: Буташев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буташев Виктор
Рождение ребёнка
25.06.1975
Дочь: Пастарнак (Иванова) Юлия
Отец ребёнка: Набиев Владимир
Рождение ребёнка
20.04.1978
Сын: Головин Андрей
Отец ребёнка: Головин Борис
Рождение ребёнка
08.02.1983
Дочь: Колесник (Буташева) Наталья
Отец ребёнка: Буташев Виктор
Рождение ребёнка
13.09.1988
Сын: Буташев Кирилл
Отец ребёнка: Буташев Виктор