Чудновец Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Чудновец Иван Никитович
Мать: не указана
Жена: Чудновец Анна Тимофеевна
Сын: Чудновец Григорий Никитович
Мать ребёнка: Чудновец Анна Тимофеевна
Дочь: Замврий Пащенко (Чудновец) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Чудновец Анна Тимофеевна
Дочь: Карпенко (Чудновец) Мария Никитична
Мать ребёнка: Чудновец Мария Леонтьевна
Дочь: Возниченко (Чудновец) Ефросиния Никитична
Мать ребёнка: Чудновец Анна Тимофеевна
Сын: Чудовец Константин Никитович
Мать ребёнка: Чудновец Анна Тимофеевна
Дочь: (Чудновец) Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Чудновец Анна Тимофеевна
Дочь: Шевченко (Чудновец) Марфа Никитична
Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Прокопиевна
Дочь: (Чудновец) Феодора Никитична
Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Прокопиевна
Дочь: (Чудновец) Вера Никитична
Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Прокопиевна
Сын: Чудновец Николай Никитович
Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Прокопиевна
Сын: Чудновец Степан Никитович
Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Прокопиевна