Чудновец Никита Иванович Около 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чудновец Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Чудновец Иван Никитович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудновец Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудновец Стефанида Прокопиевна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Чудновец Григорий Никитович

Мать ребёнка: Чудновец Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Замврий Пащенко (Чудновец) Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Чудновец Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.08.1897

Дочь: Карпенко (Чудновец) Мария Никитична

Мать ребёнка: Чудновец Мария Леонтьевна

ГАЗО, Ф - 246-1-232. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1897г., лист-952, запись-80.
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Возниченко (Чудновец) Ефросиния Никитична

Мать ребёнка: Чудновец Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.05.1901

Сын: Чудовец Константин Никитович

Мать ребёнка: Чудновец Анна Тимофеевна

ГАЗО, Ф - 246-1-236. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1901г., лист-361, запись-38
Рождение ребёнка
12.05.1905

Дочь: (Чудновец) Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Чудновец Анна Тимофеевна

ГАЗО, Ф - 5593-3-207, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1905г., лист-678,запись-42.
Рождение ребёнка
01.08.1907

Дочь: Шевченко (Чудновец) Марфа Никитична

Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Прокопиевна

Рождение ребёнка
09.02.1909

Дочь: (Чудновец) Феодора Никитична

Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Прокопиевна

ГАЗО, Ф - 246-1-210. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1909г., лист-748, запись-16.
Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: (Чудновец) Вера Никитична

Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Прокопиевна

ГАЗО, Ф - 5593-3-214, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1913 г., лист-437, запись-81.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Чудновец Николай Никитович

Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Прокопиевна

Рождение ребёнка
17.05.1918

Сын: Чудновец Степан Никитович

Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Прокопиевна

ГАЗО, Ф - 5593-3-215, Пантелеймоновская церковь м/к-1918 г., лист-429, запись-54.
Смерть
Неизвестно

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