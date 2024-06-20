Чудновец Григорий Никитович Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чудновец Григорий Никитович

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Чудновец Никита Иванович

Мать: Чудновец Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудновец Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
01.03.1912

Дочь: (Чудновец) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Чудновец Мария Леонтьевна

ГАЗО, Ф - 5593-3-162, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1912 г., лист-214, запись-18.
Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Чудновец Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Чудновец Мария Леонтьевна

ГАЗО, Ф - 5593-3-214, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1913 г., лист-448, запись-114.
Смерть
Неизвестно

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