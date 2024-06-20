Чудновец Григорий Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Чудновец Никита Иванович
Мать: Чудновец Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1912
Дочь: (Чудновец) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Чудновец Мария Леонтьевна
ГАЗО, Ф - 5593-3-162, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1912 г., лист-214, запись-18.
Рождение ребёнка
05.11.1913
Сын: Чудновец Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Чудновец Мария Леонтьевна
ГАЗО, Ф - 5593-3-214, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1913 г., лист-448, запись-114.
Смерть
Неизвестно