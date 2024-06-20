Чудновец Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти25.08.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Чудновец Григорий Никитович
Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Замврий Пащенко (Чудновец) Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Возниченко (Чудновец) Ефросиния Никитична
Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1901
Сын: Чудовец Константин Никитович
Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович
ГАЗО, Ф - 246-1-236. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1901г., лист-361, запись-38
Рождение ребёнка
12.05.1905
Дочь: (Чудновец) Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович
ГАЗО, Ф - 5593-3-207, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1905г., лист-678,запись-42.
Смерть
25.08.1906
Причина смерти: Воспаление лёгких.