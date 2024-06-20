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Чудновец Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

25.08.1906

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудновец Никита Иванович

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Чудновец Григорий Никитович

Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Замврий Пащенко (Чудновец) Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Возниченко (Чудновец) Ефросиния Никитична

Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1901

Сын: Чудовец Константин Никитович

Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович

ГАЗО, Ф - 246-1-236. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1901г., лист-361, запись-38
Рождение ребёнка
12.05.1905

Дочь: (Чудновец) Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович

ГАЗО, Ф - 5593-3-207, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1905г., лист-678,запись-42.
Смерть
25.08.1906
Причина смерти: Воспаление лёгких.

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