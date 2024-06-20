Замврий Пащенко (Чудновец) Евдокия Никитична
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Чудновец Никита Иванович
Мать: Чудновец Анна Тимофеевна
Бракосочетание
12.01.1914
ГАЗО, Ф - 5593-3-215, Пантелеймоновская церковь м/к-1914 г., лист-200, запись-5.
Бракосочетание
18.09.1924
ГАЗО, Ф - Р5593-7-29, Васильковский р-н, Книга ЗАГС 1924 г., лист-1421 , зап.-20.
Смерть
Неизвестно