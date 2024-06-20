Замврий Пащенко (Чудновец) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамврий Пащенко (Чудновец) Евдокия Никитична

Замврий Пащенко (Чудновец) Евдокия Никитична

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Чудновец Никита Иванович

Мать: Чудновец Анна Тимофеевна

Бракосочетание
12.01.1914

Муж: Замврий Иван Яковлевич

ГАЗО, Ф - 5593-3-215, Пантелеймоновская церковь м/к-1914 г., лист-200, запись-5.
Бракосочетание
18.09.1924

Муж: Пащенко Федот Иванович

ГАЗО, Ф - Р5593-7-29, Васильковский р-н, Книга ЗАГС 1924 г., лист-1421 , зап.-20.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.