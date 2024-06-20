Чудновец Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1897
Дочь: Карпенко (Чудновец) Мария Никитична
Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович
ГАЗО, Ф - 246-1-232. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1897г., лист-952, запись-80.
Рождение ребёнка
01.03.1912
Дочь: (Чудновец) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Чудновец Григорий Никитович
ГАЗО, Ф - 5593-3-162, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1912 г., лист-214, запись-18.
Рождение ребёнка
05.11.1913
Сын: Чудновец Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Чудновец Григорий Никитович
ГАЗО, Ф - 5593-3-214, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1913 г., лист-448, запись-114.
Смерть
Неизвестно