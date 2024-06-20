Чудновец Мария Леонтьевна Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чудновец Мария Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудновец Григорий Никитович

Рождение ребёнка
07.08.1897

Дочь: Карпенко (Чудновец) Мария Никитична

Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович

ГАЗО, Ф - 246-1-232. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1897г., лист-952, запись-80.
Рождение ребёнка
01.03.1912

Дочь: (Чудновец) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Чудновец Григорий Никитович

ГАЗО, Ф - 5593-3-162, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1912 г., лист-214, запись-18.
Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Чудновец Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Чудновец Григорий Никитович

ГАЗО, Ф - 5593-3-214, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1913 г., лист-448, запись-114.
Смерть
Неизвестно

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