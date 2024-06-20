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Чудновец Стефанида Прокопиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудновец Никита Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1907

Дочь: Шевченко (Чудновец) Марфа Никитична

Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1909

Дочь: (Чудновец) Феодора Никитична

Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович

ГАЗО, Ф - 246-1-210. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1909г., лист-748, запись-16.
Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: (Чудновец) Вера Никитична

Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович

ГАЗО, Ф - 5593-3-214, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1913 г., лист-437, запись-81.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Чудновец Николай Никитович

Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1918

Сын: Чудновец Степан Никитович

Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович

ГАЗО, Ф - 5593-3-215, Пантелеймоновская церковь м/к-1918 г., лист-429, запись-54.
Смерть
Неизвестно

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