Чудновец Стефанида Прокопиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1907
Дочь: Шевченко (Чудновец) Марфа Никитична
Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1909
Дочь: (Чудновец) Феодора Никитична
Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович
ГАЗО, Ф - 246-1-210. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1909г., лист-748, запись-16.
Рождение ребёнка
01.09.1913
Дочь: (Чудновец) Вера Никитична
Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович
ГАЗО, Ф - 5593-3-214, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1913 г., лист-437, запись-81.
Рождение ребёнка
1916
Сын: Чудновец Николай Никитович
Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1918
Сын: Чудновец Степан Никитович
Отец ребёнка: Чудновец Никита Иванович
ГАЗО, Ф - 5593-3-215, Пантелеймоновская церковь м/к-1918 г., лист-429, запись-54.
Смерть
Неизвестно