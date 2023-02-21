Никулин Петр Алексеевич
Место рожденияРоссия, Алтайский край, Верх-Чумышская губерния, деревня Черкасово
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: Никулин Алексей Филимонович
Мать: не указана
Россия, Алтайский край, Верх-Чумышская губерния, деревня Черкасово
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна
Рождение ребёнка
1901 ст.
Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна
Рождение ребёнка
13.01.1904
Дочь: Воробъева Ксения Петровна
Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна
Рождение ребёнка
20.06.1905 ст.
Дочь: Газина Марина Петровна
Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна
Рождение ребёнка
18.02.1908 ст.
Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна
Рождение ребёнка
30.12.1909 ст.
Дочь: Черкасова Анисья Петровна
Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна
Рождение ребёнка
30.08.1913 ст.
Дочь: Кузнецова Некрасова Мария Петровна
Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Никулина Анфиса Петровна
Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суевалова Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно