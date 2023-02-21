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Никулин Петр Алексеевич

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Место рождения

Россия, Алтайский край, Верх-Чумышская губерния, деревня Черкасово

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Никулин Алексей Филимонович

Мать: не указана

Россия, Алтайский край, Верх-Чумышская губерния, деревня Черкасово
Рождение ребёнка
1895

Сын: Никулин Тихон Петрович

Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна

Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Никулин Николай Петрович

Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна

Рождение ребёнка
13.01.1904

Дочь: Воробъева Ксения Петровна

Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна

Рождение ребёнка
20.06.1905 ст.

Дочь: Газина Марина Петровна

Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна

Рождение ребёнка
18.02.1908 ст.

Сын: Никулин Максим Петрович

Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна

Черкасово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.12.1909 ст.

Дочь: Черкасова Анисья Петровна

Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна

Рождение ребёнка
30.08.1913 ст.

Дочь: Кузнецова Некрасова Мария Петровна

Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна

Черкасово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Никулина Анфиса Петровна

Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна

Черкасово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Февронья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суевалова Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Никулина Февронья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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