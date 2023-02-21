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Никулина Февронья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Около 1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Никулин Тихон Петрович

Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Никулин Николай Петрович

Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
13.01.1904

Дочь: Воробъева Ксения Петровна

Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
20.06.1905 ст.

Дочь: Газина Марина Петровна

Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
18.02.1908 ст.

Сын: Никулин Максим Петрович

Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич

Черкасово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.12.1909 ст.

Дочь: Черкасова Анисья Петровна

Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
30.08.1913 ст.

Дочь: Кузнецова Некрасова Мария Петровна

Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич

Черкасово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Никулина Анфиса Петровна

Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич

Черкасово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суевалова Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Петр Алексеевич

Смерть
Около 1916 ст.
Черкасово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
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