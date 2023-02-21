Никулина Февронья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиОколо 1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1901 ст.
Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
13.01.1904
Дочь: Воробъева Ксения Петровна
Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
20.06.1905 ст.
Дочь: Газина Марина Петровна
Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
18.02.1908 ст.
Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
30.12.1909 ст.
Дочь: Черкасова Анисья Петровна
Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
30.08.1913 ст.
Дочь: Кузнецова Некрасова Мария Петровна
Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Никулина Анфиса Петровна
Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суевалова Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Никулин Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1916 ст.