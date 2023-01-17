Кузнецова Некрасова (Никулина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Некрасова (Никулина) Мария Петровна

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Место рождения

Черкасово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

30.08.1913 ст.

Дата смерти

25.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1913 ст.

Отец: Никулин Петр Алексеевич

Мать: Никулина Февронья Алексеевна

Черкасово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.08.1937

Дочь: Иванюта Августа Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Чульжан Горная Шория
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Григорий Филимонович

Смерть
25.10.1989
Заринск, город Заринск, Алтайский край
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