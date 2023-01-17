Кузнецова Некрасова (Никулина) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения30.08.1913 ст.
Дата смерти25.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1913 ст.
Рождение ребёнка
02.08.1937
Дочь: Иванюта Августа Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Чульжан Горная Шория
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1989
Заринск, город Заринск, Алтайский край