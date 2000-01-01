Никулин Алексей Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.
Отец: Никулин Филимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870 ст.
Мать ребёнка: не указана
Россия, Алтайский край, Верх-Чумышская губерния, деревня Черкасово
Рождение ребёнка
1885
Сын: Никулин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1891 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно