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Никулин Алексей Филимонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.

Отец: Никулин Филимон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Никулин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Россия, Алтайский край, Верх-Чумышская губерния, деревня Черкасово
Рождение ребёнка
1885

Сын: Никулин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1891 ст.

Сын: Никулин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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