Никулин Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Никулин Алексей Филимонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1906 ст.
Мать ребёнка: Никулина Фекла Андреевна
Черкасово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулина Фекла Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана