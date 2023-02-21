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Никулин Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Никулин Алексей Филимонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1906 ст.

Сын: Никулин Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Никулина Фекла Андреевна

Черкасово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Фекла Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана