Бодюлькова (Волкова) Агрипина Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодюлькова (Волкова) Агрипина Евдокимова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1882

Отец: Волков Евдоким Григорьев

Мать: Волкова Ефимия Прокопова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.02.1899

Муж: Бодюльков Иван Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
03.08.1901

Сын: Бодюльков Антоний Иоаннов

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Гаврилов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1904

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Гаврилов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1906

Дочь: Анастасия Иоаннова

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Гаврилов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1909

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Гаврилов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Гаврилов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Бодюльков Александр Иванов

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Гаврилов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1915

Дочь: Жильцова Антонина Иванова

Отец ребёнка: Бодюльков Иван Гаврилов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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