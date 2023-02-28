Бодюлькова (Волкова) Агрипина Евдокимова
Место рождения
Дата рождения23.06.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1882
Отец: Волков Евдоким Григорьев
Мать: Волкова Ефимия Прокопова
Бракосочетание
15.02.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
03.08.1901
Сын: Бодюльков Антоний Иоаннов
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
28.01.1904
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
19.12.1906
Дочь: Анастасия Иоаннова
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
05.02.1909
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
16.10.1911
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Бодюльков Александр Иванов
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
12.06.1915
Дочь: Жильцова Антонина Иванова
Отец ребёнка: Бодюльков Иван Гаврилов
Смерть
Неизвестно