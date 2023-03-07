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Волкова Ефимия Прокопова

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

22.05.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1880

Муж: Волков Евдоким Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1880

Сын: Волков Василий Евдокимов

Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1882

Дочь: Бодюлькова Агрипина Евдокимова

Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1884

Дочь: Варвара Евдокимова

Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1887

Сын: Волков Дмитрий Евдокимов

Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1892

Дочь: Марфа Евдокимова

Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1894

Сын: Волков Авраамий Евдокимов

Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Яков Евдокимов

Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1896

Дочь: Феврония Евдокимова

Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1898

Сын: Волков Фёдор Евдокимов

Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1898

Дочь: Анастасия Евдокимова

Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1899

Сын: Волков Пётр Евдокимов

Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1902

Сын: Волков Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.05.1914
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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