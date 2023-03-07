Волкова Ефимия Прокопова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти22.05.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1880
Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
23.06.1882
Дочь: Бодюлькова Агрипина Евдокимова
Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
29.11.1884
Дочь: Варвара Евдокимова
Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
09.02.1887
Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
30.05.1892
Дочь: Марфа Евдокимова
Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
19.08.1894
Сын: Волков Авраамий Евдокимов
Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Яков Евдокимов
Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
15.06.1896
Дочь: Феврония Евдокимова
Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
06.03.1898
Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
06.03.1898
Дочь: Анастасия Евдокимова
Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
17.05.1899
Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев
Рождение ребёнка
10.03.1902
Сын: Волков Александр Евдокимович
Отец ребёнка: Волков Евдоким Григорьев
Смерть
22.05.1914
Причина смерти: от чахотки