Жильцова (Буделькова) Антонина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жильцова (Буделькова) Антонина Иванова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.06.1915

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1915

Отец: Бодюльков Иван Гаврилов

Мать: Бодюлькова Агрипина Евдокимова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жильцов Пётр Григоьевич

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Иванова Нина Петровна

Отец ребёнка: Жильцов Пётр Григоьевич

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жильцов Пётр Григоьевич

Смерть
1942
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Демидовского р-на Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
д.Галиски Демидовского р-на Смоленской обл.
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