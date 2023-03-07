Жильцова (Буделькова) Антонина Иванова
Место рождения
Дата рождения12.06.1915
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1915
Рождение ребёнка
06.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жильцов Пётр Григоьевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Иванова Нина Петровна
Отец ребёнка: Жильцов Пётр Григоьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Демидовского р-на Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
д.Галиски Демидовского р-на Смоленской обл.