Жильцов Пётр Григоьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖильцов Пётр Григоьевич

Жильцов Пётр Григоьевич

avatar

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

22.12.1913

Дата смерти

13.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913

Отец: Жильцов Григорий (Силин)

Мать: Жильцова Ефросинья Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жильцова Антонина Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Иванова Нина Петровна

Мать ребёнка: Жильцова Антонина Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жильцова Антонина Иванова

Смерть
13.09.1942
д.Новинки Киришский р-н Ленинградской обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
1942
Ленинградская обл., Киришский р-н, д. Новинка, лес, между д. Новинка и ж/д
перезахоронен в г.Кириши Ленинградская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close