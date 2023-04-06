Жильцов Пётр Григоьевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1913
Дата смерти13.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913
Рождение ребёнка
06.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жильцова Антонина Иванова
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Иванова Нина Петровна
Мать ребёнка: Жильцова Антонина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1942
д.Новинки Киришский р-н Ленинградской обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
1942
Ленинградская обл., Киришский р-н, д. Новинка, лес, между д. Новинка и ж/д
перезахоронен в г.Кириши Ленинградская обл.