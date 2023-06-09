Бодюльков Иван Гаврилов
Место рождения
Дата рождения29.05.1880
Дата смерти11.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1880
Бракосочетание
15.02.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
03.08.1901
Сын: Бодюльков Антоний Иоаннов
Мать ребёнка: Бодюлькова Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
28.01.1904
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Бодюлькова Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
19.12.1906
Дочь: Анастасия Иоаннова
Мать ребёнка: Бодюлькова Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
05.02.1909
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Бодюлькова Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
16.10.1911
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Бодюлькова Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Бодюльков Александр Иванов
Мать ребёнка: Бодюлькова Агрипина Евдокимова
Смерть
11.04.1915
Причина смерти: от чахотки
Рождение ребёнка
12.06.1915
Дочь: Жильцова Антонина Иванова
Мать ребёнка: Бодюлькова Агрипина Евдокимова
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище