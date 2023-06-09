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Бодюльков Иван Гаврилов

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.05.1880

Дата смерти

11.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1880

Отец: Бодюльков Гавриил Андреев

Мать: Бодюлькова Мария Яковлева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.02.1899

Жена: Бодюлькова Агрипина Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
03.08.1901

Сын: Бодюльков Антоний Иоаннов

Мать ребёнка: Бодюлькова Агрипина Евдокимова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1904

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Бодюлькова Агрипина Евдокимова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1906

Дочь: Анастасия Иоаннова

Мать ребёнка: Бодюлькова Агрипина Евдокимова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1909

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Бодюлькова Агрипина Евдокимова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Бодюлькова Агрипина Евдокимова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Бодюльков Александр Иванов

Мать ребёнка: Бодюлькова Агрипина Евдокимова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
11.04.1915
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
Рождение ребёнка
12.06.1915

Дочь: Жильцова Антонина Иванова

Мать ребёнка: Бодюлькова Агрипина Евдокимова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище