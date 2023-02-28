Дугин Семен Степанов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Дугин Степан
Мать: Дугина Катерина Иванова
Бракосочетание
07.02.1826
Жена: Дугина Аграпина Иванова
Успенское на Секше
Рождение ребёнка
?.09.1827
Сын: Дугин Карп Семенов
Мать ребёнка: Дугина Аграпина Иванова
Рождение ребёнка
26.09.1828
Сын: Дугин Андрей
Мать ребёнка: Дугина Аграпина Иванова
Рождение ребёнка
23.09.1830
Сын: Дугин Андрей Семенов
Мать ребёнка: Дугина Аграпина Иванова
Бракосочетание
31.05.1848
Успенское на Секше
Рождение ребёнка
07.03.1849
Дочь: Дугина Дарья Семенова
Мать ребёнка: Дугина Парасковья Григорьева
Рождение ребёнка
20.01.1851
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Дугина Парасковья Григорьева
Рождение ребёнка
12.07.1852
Сын: Дугин Илья
Мать ребёнка: Дугина Парасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Александра Семенова
Мать ребёнка: Дугина Парасковья Григорьева
Смерть
Неизвестно