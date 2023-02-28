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Дугин Семен Степанов

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Место рождения

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Дугин Степан

Мать: Дугина Катерина Иванова

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
07.02.1826

Жена: Дугина Аграпина Иванова

Секша, Любимский уезд, Ярославская губерния
Успенское на Секше
Рождение ребёнка
?.09.1827

Сын: Дугин Карп Семенов

Мать ребёнка: Дугина Аграпина Иванова

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1828

Сын: Дугин Андрей

Мать ребёнка: Дугина Аграпина Иванова

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.09.1830

Сын: Дугин Андрей Семенов

Мать ребёнка: Дугина Аграпина Иванова

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
31.05.1848

Жена: Дугина Парасковья Григорьева

Секша, Любимский уезд, Ярославская губерния
Успенское на Секше
Рождение ребёнка
07.03.1849

Дочь: Дугина Дарья Семенова

Мать ребёнка: Дугина Парасковья Григорьева

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.01.1851

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Дугина Парасковья Григорьева

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.07.1852

Сын: Дугин Илья

Мать ребёнка: Дугина Парасковья Григорьева

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Александра Семенова

Мать ребёнка: Дугина Парасковья Григорьева

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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