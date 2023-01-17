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Дугина Дарья Семенова

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Место рождения

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.03.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1849

Отец: Дугин Семен Степанов

Мать: Дугина Парасковья Григорьева

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Дугин Сергей Федоров

Отец ребёнка: Дугин Федор

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Кузнецов (дугин) Федор Федорович

Отец ребёнка: Дугин Федор

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.10.1878

Дочь: Анастасия (Настасья) Федорова

Отец ребёнка: Дугин Федор

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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