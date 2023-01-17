Дугина Дарья Семенова
Место рождения
Дата рождения07.03.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1849
Отец: Дугин Семен Степанов
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Дугин Сергей Федоров
Отец ребёнка: Дугин Федор
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Кузнецов (дугин) Федор Федорович
Отец ребёнка: Дугин Федор
Рождение ребёнка
04.10.1878
Дочь: Анастасия (Настасья) Федорова
Отец ребёнка: Дугин Федор
Смерть
Неизвестно