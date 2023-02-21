Дугин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дугин Якит Иванов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дугин Козма Степанов
Мать ребёнка: Дугина Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Марфа Степанова
Мать ребёнка: Дугина Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ирина Степанова
Мать ребёнка: Дугина Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Дугин Семен Степанов
Мать ребёнка: Дугина Катерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дугина Пелагея Никитина
Смерть
Неизвестно