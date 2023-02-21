Дугин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дугин Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дугин Якит Иванов

Мать: Дугина Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1772

Сын: Дугин Козма Степанов

Мать ребёнка: Дугина Пелагея Никитина

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: Дугина Катерина Иванова

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ирина Степанова

Мать ребёнка: Дугина Катерина Иванова

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Дугин Семен Степанов

Мать ребёнка: Дугина Катерина Иванова

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дугина Пелагея Никитина

Смерть
Неизвестно
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