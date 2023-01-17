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Дугина Парасковья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.05.1848

Муж: Дугин Семен Степанов

Секша, Любимский уезд, Ярославская губерния
Успенское на Секше
Бракосочетание
До 1848

Муж: Соколов Адриан Евтифьев

Рождение ребёнка
07.03.1849

Дочь: Дугина Дарья Семенова

Отец ребёнка: Дугин Семен Степанов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.01.1851

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Дугин Семен Степанов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.07.1852

Сын: Дугин Илья

Отец ребёнка: Дугин Семен Степанов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Александра Семенова

Отец ребёнка: Дугин Семен Степанов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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