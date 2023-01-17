Дугина Парасковья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1848
Муж: Дугин Семен Степанов
Секша, Любимский уезд, Ярославская губерния
Успенское на Секше
Бракосочетание
До 1848
Рождение ребёнка
07.03.1849
Дочь: Дугина Дарья Семенова
Отец ребёнка: Дугин Семен Степанов
Рождение ребёнка
20.01.1851
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Дугин Семен Степанов
Рождение ребёнка
12.07.1852
Сын: Дугин Илья
Отец ребёнка: Дугин Семен Степанов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Александра Семенова
Отец ребёнка: Дугин Семен Степанов
Смерть
Неизвестно