Кораблин (однодворец) Евграф Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблин (однодворец) Евграф Михайлович

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Кораблин (однодворец) Михаил Савельевич

Мать: Кораблина Акилина Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1865

Дочь: Екатерина Евграфовна

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.?.1865

Жена: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.07.1868

Сын: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Село Самайкино , Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1869

Сын: Кораблин (однодворец) Василий Евграфович

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1871

Дочь: Александра Евграфовна

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1873

Дочь: Агафья Евграфовна

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1875

Сын: Кораблин (однодворец) Степан Евграфович

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1877

Дочь: Мария Евграфовна

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.03.1879

Сын: Кораблин (однодворец) Егор Евграфович

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1881

Дочь: Матрена Евграфовна

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.05.1884

Сын: Кораблин (однодворец) Иван Евграфович

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.05.1884

Сын: Кораблин (однодворец) Никифор Евграфович

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.12.1885

Дочь: Мельникова Татьяна Кораблина

Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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