Кораблин (однодворец) Евграф Михайлович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Екатерина Евграфовна
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна
Сын: Кораблин (однодворец) Василий Евграфович
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна
Дочь: Александра Евграфовна
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна
Дочь: Агафья Евграфовна
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна
Сын: Кораблин (однодворец) Степан Евграфович
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна
Дочь: Мария Евграфовна
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна
Сын: Кораблин (однодворец) Егор Евграфович
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна
Дочь: Матрена Евграфовна
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна
Сын: Кораблин (однодворец) Иван Евграфович
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна
Сын: Кораблин (однодворец) Никифор Евграфович
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна
Дочь: Мельникова Татьяна Кораблина
Мать ребёнка: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна