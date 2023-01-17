Кораблин (однодворец) Михаил Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблин (однодворец) Михаил Савельевич

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

19.01.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кораблин (однодворец) Савелий

Мать: Кораблина Анна Петровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кораблин (однодворец) Евграф Михайлович

Мать ребёнка: Кораблина Акилина Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Кораблина Акилина Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.01.1888
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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