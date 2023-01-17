Кораблин (однодворец) Михаил Савельевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти19.01.1888
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кораблин (однодворец) Савелий
Мать: Кораблина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кораблин (однодворец) Евграф Михайлович
Мать ребёнка: Кораблина Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Кораблина Акилина Ивановна
Смерть
19.01.1888