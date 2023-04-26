Кораблина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблина Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

21.01.1854

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Савельевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Савелий

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кораблин (однодворец) Михаил Савельевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Савелий

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.01.1854
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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