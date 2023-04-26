Кораблина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти21.01.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кораблин (однодворец) Петр Савельевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Савелий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кораблин (однодворец) Михаил Савельевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Савелий
Смерть
21.01.1854