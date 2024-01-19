Кораблин (однодворец) Петр Савельевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти07.03.1878
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Кораблин (однодворец) Савелий
Мать: Кораблина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кораблин (однодворец) Александр Петрович
Мать ребёнка: Кораблина Варвара Макаровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Митюрина Матрена Кораблина
Мать ребёнка: Кораблина Варвара Макаровна
Рождение ребёнка
04.03.1853
Сын: Кораблин (однодворец) Алексей Петрович
Мать ребёнка: Кораблина Варвара Макаровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кораблин (однодворец) Денис Петрович
Мать ребёнка: Кораблина Варвара Макаровна
Рождение ребёнка
21.02.1857
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Кораблина Варвара Макаровна
Рождение ребёнка
27.09.1858
Дочь: Ляхова Пелагея Кораблина
Мать ребёнка: Кораблина Варвара Макаровна
Смерть
07.03.1878