Кораблин (однодворец) Петр Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблин (однодворец) Петр Савельевич

Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

07.03.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кораблин (однодворец) Савелий

Мать: Кораблина Анна Петровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кораблин (однодворец) Александр Петрович

Мать ребёнка: Кораблина Варвара Макаровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Митюрина Матрена Кораблина

Мать ребёнка: Кораблина Варвара Макаровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.03.1853

Сын: Кораблин (однодворец) Алексей Петрович

Мать ребёнка: Кораблина Варвара Макаровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кораблин (однодворец) Денис Петрович

Мать ребёнка: Кораблина Варвара Макаровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.02.1857

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Кораблина Варвара Макаровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1858

Дочь: Ляхова Пелагея Кораблина

Мать ребёнка: Кораблина Варвара Макаровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.03.1878
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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