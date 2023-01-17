Кораблин (однодворец) Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблин (однодворец) Алексей Петрович

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.03.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1853

Отец: Кораблин (однодворец) Петр Савельевич

Мать: Кораблина Варвара Макаровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1874

Жена: Кораблина Прасковья Акулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1876

Сын: Кораблин (однодворец) Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1878

Сын: Кораблин (однодворец) Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1880

Сын: Кораблин (однодворец) Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1883

Дочь: Филиппова Александра Кораблина

Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.12.1885

Сын: Кораблин (однодворец) Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1888

Дочь: Ляхова Ирина Кораблина

Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1890

Сын: Кораблин (однодворец) Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1894

Сын: Кораблин (однодворец) Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1897

Сын: Кораблин (однодворец) Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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