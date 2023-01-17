Кораблин (однодворец) Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения04.03.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1853
Бракосочетание
20.?.1874
Рождение ребёнка
14.03.1876
Сын: Кораблин (однодворец) Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова
Рождение ребёнка
11.08.1878
Сын: Кораблин (однодворец) Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова
Рождение ребёнка
14.09.1880
Сын: Кораблин (однодворец) Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова
Рождение ребёнка
20.04.1883
Дочь: Филиппова Александра Кораблина
Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова
Рождение ребёнка
07.12.1885
Сын: Кораблин (однодворец) Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова
Рождение ребёнка
09.04.1888
Дочь: Ляхова Ирина Кораблина
Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова
Рождение ребёнка
20.05.1890
Сын: Кораблин (однодворец) Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова
Рождение ребёнка
07.01.1894
Сын: Кораблин (однодворец) Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова
Рождение ребёнка
20.08.1897
Сын: Кораблин (однодворец) Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Кораблина Прасковья Акулова
Смерть
Неизвестно