Кораблина Варвара Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти27.12.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Митюрина Матрена Кораблина
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Петр Савельевич
Рождение ребёнка
04.03.1853
Сын: Кораблин (однодворец) Алексей Петрович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Петр Савельевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кораблин (однодворец) Денис Петрович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Петр Савельевич
Рождение ребёнка
21.02.1857
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Петр Савельевич
Рождение ребёнка
27.09.1858
Дочь: Ляхова Пелагея Кораблина
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Петр Савельевич
Смерть
27.12.1889