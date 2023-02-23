Кораблина Варвара Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблина Варвара Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

27.12.1889

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Кораблин (однодворец) Александр Петрович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Петр Савельевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Митюрина Матрена Кораблина

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Петр Савельевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.03.1853

Сын: Кораблин (однодворец) Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Петр Савельевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кораблин (однодворец) Денис Петрович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Петр Савельевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.02.1857

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Петр Савельевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1858

Дочь: Ляхова Пелагея Кораблина

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Петр Савельевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.12.1889
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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