Кораблин (однодворец) Василий Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблин (однодворец) Василий Евграфович

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.03.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1869

Отец: Кораблин (однодворец) Евграф Михайлович

Мать: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1889

Жена: Кораблина Пелагея Акулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1890

Дочь: Анисья Васильевна

Мать ребёнка: Кораблина Пелагея Акулова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1894

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Кораблина Пелагея Акулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1896

Сын: Кораблин (однодворец) Вов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Кораблина Пелагея Акулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.08.1902

Сын: Кораблин (однодворец) Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кораблина Пелагея Акулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.02.1922

Сын: Кораблин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кораблина Александра Васильевна

Село Самайкино , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кораблин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кораблина Александра Васильевна

село Самайкино Новоспасского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кораблина Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кораблина Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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