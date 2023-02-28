Кораблин (однодворец) Василий Евграфович
Место рождения
Дата рождения06.03.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1869
Бракосочетание
03.?.1889
Рождение ребёнка
20.12.1890
Дочь: Анисья Васильевна
Мать ребёнка: Кораблина Пелагея Акулова
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1894
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Кораблина Пелагея Акулова
Рождение ребёнка
08.04.1896
Сын: Кораблин (однодворец) Вов Федор Васильевич
Мать ребёнка: Кораблина Пелагея Акулова
Рождение ребёнка
?.08.1902
Сын: Кораблин (однодворец) Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Кораблина Пелагея Акулова
Рождение ребёнка
04.02.1922
Сын: Кораблин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кораблина Александра Васильевна
Село Самайкино , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кораблин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кораблина Александра Васильевна
село Самайкино Новоспасского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кораблина Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно