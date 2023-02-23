Кораблина Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблина Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1922

Сын: Кораблин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Евграфович

Село Самайкино , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кораблин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Евграфович

село Самайкино Новоспасского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Евграфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кораблин (однодворец) Василий Евграфович

Смерть
Неизвестно
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