Кораблина Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1922
Сын: Кораблин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Евграфович
Село Самайкино , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кораблин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Евграфович
село Самайкино Новоспасского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно