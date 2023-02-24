Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович
Место рожденияСело Самайкино , Ульяновская область
Дата рождения08.07.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1868
Село Самайкино , Ульяновская область
Бракосочетание
26.10.1892
Жена: Кораблина Анна Новикова
Рождение ребёнка
12.08.1893
Сын: Кораблин (однодворец) Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кораблин (однодворец) Иван Владимирович
Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова
Рождение ребёнка
18.11.1900
Сын: Кораблин (однодворец) Василий Владимирович
Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова
Рождение ребёнка
03.12.1903
Дочь: Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова
Рождение ребёнка
13.07.1905
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова
Рождение ребёнка
08.10.1906
Сын: Кораблин (однодворец) Петр Владимирович
Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова
Рождение ребёнка
20.08.1908
Дочь: Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова
Рождение ребёнка
20.08.1908
Дочь: Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова
Рождение ребёнка
29.08.1910
Сын: Кораблин (однодворец) Николай Владимирович
Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова
Смерть
Неизвестно