Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович

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Место рождения

Село Самайкино , Ульяновская область

Дата рождения

08.07.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1868

Отец: Кораблин (однодворец) Евграф Михайлович

Мать: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Село Самайкино , Ульяновская область
Бракосочетание
26.10.1892

Жена: Кораблина Анна Новикова

Рождение ребёнка
12.08.1893

Сын: Кораблин (однодворец) Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кораблин (однодворец) Иван Владимирович

Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.11.1900

Сын: Кораблин (однодворец) Василий Владимирович

Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.12.1903

Дочь: Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1905

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1906

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Владимирович

Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1908

Дочь: Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1908

Дочь: Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1910

Сын: Кораблин (однодворец) Николай Владимирович

Мать ребёнка: Кораблина Анна Новикова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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