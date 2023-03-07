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Кораблина Анна Новикова

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Новиков Федор Андреевич

Мать: не указана

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.10.1892

Муж: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович

Рождение ребёнка
12.08.1893

Сын: Кораблин (однодворец) Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кораблин (однодворец) Иван Владимирович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.11.1900

Сын: Кораблин (однодворец) Василий Владимирович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.12.1903

Дочь: Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1905

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1906

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Владимирович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1908

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1908

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1910

Сын: Кораблин (однодворец) Николай Владимирович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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