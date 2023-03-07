Кораблина Анна Новикова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Новиков Федор Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1892
Рождение ребёнка
12.08.1893
Сын: Кораблин (однодворец) Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
18.11.1900
Сын: Кораблин (однодворец) Василий Владимирович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович
Рождение ребёнка
03.12.1903
Дочь: Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович
Рождение ребёнка
13.07.1905
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович
Рождение ребёнка
08.10.1906
Рождение ребёнка
20.08.1908
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович
Рождение ребёнка
20.08.1908
Дочь: Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович
Рождение ребёнка
29.08.1910
Сын: Кораблин (однодворец) Николай Владимирович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Владимир Евграфович
Смерть
Неизвестно