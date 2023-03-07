Кораблин (однодворец) Егор Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблин (однодворец) Егор Евграфович

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

31.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1879

Отец: Кораблин (однодворец) Евграф Михайлович

Мать: Кораблина (однодворка) Анна Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1903

Жена: Кораблина Матрена Кадышева

Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: Евгения Егоровна

Мать ребёнка: Кораблина Матрена Кадышева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1906

Сын: Кораблин (однодворец) Василий Егорович

Мать ребёнка: Кораблина Матрена Кадышева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1908

Сын: Кораблин (однодворец) Иван Егорович

Мать ребёнка: Кораблина Матрена Кадышева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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