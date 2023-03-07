Кораблин (однодворец) Егор Евграфович
Место рождения
Дата рождения31.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1879
Бракосочетание
09.?.1903
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: Евгения Егоровна
Мать ребёнка: Кораблина Матрена Кадышева
Рождение ребёнка
12.12.1906
Сын: Кораблин (однодворец) Василий Егорович
Мать ребёнка: Кораблина Матрена Кадышева
Рождение ребёнка
29.12.1908
Сын: Кораблин (однодворец) Иван Егорович
Мать ребёнка: Кораблина Матрена Кадышева
Смерть
Неизвестно