Борис Иванов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1753
Дата смерти03.10.1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Параскева Борисова
Мать ребёнка: Агафия Антонова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1784
Сын: Сергей Борисов
Мать ребёнка: Агафия Антонова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1795
Сын: Аким Борисов
Мать ребёнка: Агафия Антонова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Антонова
Смерть
03.10.1796
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.