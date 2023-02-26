Борис Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорис Иванов

Борис Иванов

avatar

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1753

Дата смерти

03.10.1796

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: ?

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Параскева Борисова

Мать ребёнка: Агафия Антонова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1784

Сын: Сергей Борисов

Мать ребёнка: Агафия Антонова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1795

Сын: Аким Борисов

Мать ребёнка: Агафия Антонова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Антонова

Смерть
03.10.1796
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close