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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1753
Сын: Борис Иванов
Отец ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1776
Сын: Демид Иванов
Отец ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1779
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.