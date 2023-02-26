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Параскева Борисова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1753 г.р.

Мать

До 1776 г.р.

Муж

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: Борис Иванов

Мать: Агафия Антонова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.07.1801

Муж: Мищенко Семён Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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