Агафия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Параскева Борисова
Отец ребёнка: Борис Иванов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1784
Сын: Сергей Борисов
Отец ребёнка: Борис Иванов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1795
Сын: Аким Борисов
Отец ребёнка: Борис Иванов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Иванов
Смерть
Неизвестно