Агафия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Параскева Борисова

Отец ребёнка: Борис Иванов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1784

Сын: Сергей Борисов

Отец ребёнка: Борис Иванов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1795

Сын: Аким Борисов

Отец ребёнка: Борис Иванов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Иванов

Смерть
Неизвестно
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