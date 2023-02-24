Пивцаев Илья Афанасьевич
Место рожденияСобакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1830
Отец: Пивцаев Афанасий Андреев
Мать: Елена Сергеева
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Бракосочетание
После 1850
Рождение ребёнка
Около ?.11.1853
Сын: Пивцаев Фотий Ильич
Мать ребёнка: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна
д. Собакина
Рождение ребёнка
Около ?.04.1857
Сын: Пивцаев Андрей Ильич
Мать ребёнка: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Доминика Ильинична
Мать ребёнка: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна
Рождение ребёнка
06.01.1872
Дочь: Келасев Татьяна Ильина
Мать ребёнка: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
07.01.1872
Сын: Пивцаев Павел Ильич
Мать ребёнка: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
До 1877
Мать ребёнка: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
Неизвестно