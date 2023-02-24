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Пивцаев Илья Афанасьевич

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Место рождения

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Пивцаев Афанасий Андреев

Мать: Елена Сергеева

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Бракосочетание
После 1850

Жена: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна

Рождение ребёнка
Около ?.11.1853

Сын: Пивцаев Фотий Ильич

Мать ребёнка: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1855

Сын: Пивцаев Николай Ильич

Мать ребёнка: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна

д. Собакина
Рождение ребёнка
Около ?.04.1857

Сын: Пивцаев Андрей Ильич

Мать ребёнка: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Доминика Ильинична

Мать ребёнка: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1872

Дочь: Келасев Татьяна Ильина

Мать ребёнка: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
07.01.1872

Сын: Пивцаев Павел Ильич

Мать ребёнка: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Пивцаев Михаил губашево

Мать ребёнка: Пивцаева Агафья (Агриппина) Васильевна

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
Неизвестно
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