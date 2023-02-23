Пивцаева (Пивцаев) Агафья (Агриппина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивцаева (Пивцаев) Агафья (Агриппина) Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

06.04.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1850

Муж: Пивцаев Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около ?.11.1853

Сын: Пивцаев Фотий Ильич

Отец ребёнка: Пивцаев Илья Афанасьевич

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1855

Сын: Пивцаев Николай Ильич

Отец ребёнка: Пивцаев Илья Афанасьевич

д. Собакина
Рождение ребёнка
Около ?.04.1857

Сын: Пивцаев Андрей Ильич

Отец ребёнка: Пивцаев Илья Афанасьевич

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Доминика Ильинична

Отец ребёнка: Пивцаев Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.01.1872

Дочь: Келасев Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Пивцаев Илья Афанасьевич

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
07.01.1872

Сын: Пивцаев Павел Ильич

Отец ребёнка: Пивцаев Илья Афанасьевич

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Пивцаев Михаил губашево

Отец ребёнка: Пивцаев Илья Афанасьевич

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
06.04.1905
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Похороны
Неизвестно
На приходском кладбище
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