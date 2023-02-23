Пивцаева (Пивцаев) Агафья (Агриппина) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти06.04.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1850
Рождение ребёнка
Около ?.11.1853
Сын: Пивцаев Фотий Ильич
Отец ребёнка: Пивцаев Илья Афанасьевич
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Пивцаев Илья Афанасьевич
д. Собакина
Рождение ребёнка
Около ?.04.1857
Сын: Пивцаев Андрей Ильич
Отец ребёнка: Пивцаев Илья Афанасьевич
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Доминика Ильинична
Отец ребёнка: Пивцаев Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.01.1872
Дочь: Келасев Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Пивцаев Илья Афанасьевич
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
07.01.1872
Сын: Пивцаев Павел Ильич
Отец ребёнка: Пивцаев Илья Афанасьевич
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
До 1877
Отец ребёнка: Пивцаев Илья Афанасьевич
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
06.04.1905
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Похороны
Неизвестно
На приходском кладбище