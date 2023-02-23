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Пивцаев Афанасий Андреев

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Место рождения

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда

Дата рождения

1798

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Бракосочетание
С 1816 по 1823

Жена: Елена Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Пивцаев Димитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1825

Сын: Пивцаев Филипп (поступил рекрутскую службу 1848г)

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Пивцаев Антон Афанасьевич

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пивцаев Илья Афанасьевич

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Сын: Пивцаев Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
1842
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Похороны
Неизвестно
На приходском кладбище
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