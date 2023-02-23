Пивцаев Афанасий Андреев
Место рожденияСобакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Дата рождения1798
Дата смерти1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Бракосочетание
С 1816 по 1823
Жена: Елена Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Пивцаев Димитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пивцаев Филипп (поступил рекрутскую службу 1848г)
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Пивцаев Антон Афанасьевич
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Сын: Пивцаев Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
1842
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Похороны
Неизвестно
На приходском кладбище