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(Пивцаев) Елена Сергеева

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Место рождения

?Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

?Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Бракосочетание
С 1816 по 1823

Муж: Пивцаев Афанасий Андреев

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Пивцаев Димитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Пивцаев Афанасий Андреев

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1825

Сын: Пивцаев Филипп (поступил рекрутскую службу 1848г)

Отец ребёнка: Пивцаев Афанасий Андреев

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Пивцаев Антон Афанасьевич

Отец ребёнка: Пивцаев Афанасий Андреев

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пивцаев Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Пивцаев Афанасий Андреев

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Пивцаев Афанасий Андреев

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Сын: Пивцаев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Пивцаев Афанасий Андреев

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
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