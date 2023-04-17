Калмыков Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1872 ст.
Сын: Калмыков Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Калмыкова Евфросинья Логоновна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно