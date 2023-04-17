Калмыков Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1872 ст.

Сын: Калмыков Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Калмыкова Евфросинья Логоновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Евфросинья Логоновна

Смерть
Неизвестно
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