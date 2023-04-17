Калмыкова (Орлова) Евфросинья Логоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Орлова) Евфросинья Логоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Логон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1872 ст.

Сын: Калмыков Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Калмыков Григорий Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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