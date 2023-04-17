Калмыкова (Орлова) Евфросинья Логоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Логон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1872 ст.
Сын: Калмыков Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Калмыков Григорий Иванович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно