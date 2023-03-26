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Орлов Логон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Орлов Василий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Орлов Иван Логонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Калмыкова Евфросинья Логоновна

Мать ребёнка: Орлова Наталья Маркеловна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Грязнова Мария Логоновна

Мать ребёнка: Орлова Наталья Маркеловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Орлов Петр Логонович

Мать ребёнка: Орлова Наталья Маркеловна

20 янв 1874 года обозначен как (Ястребков)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Орлов Евтропий Логонович

Мать ребёнка: Орлова Наталья Маркеловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Наталья Маркеловна

Смерть
Неизвестно
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