Орлов Логон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Орлов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Орлов Иван Логонович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Калмыкова Евфросинья Логоновна
Мать ребёнка: Орлова Наталья Маркеловна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Грязнова Мария Логоновна
Мать ребёнка: Орлова Наталья Маркеловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Орлов Петр Логонович
Мать ребёнка: Орлова Наталья Маркеловна
20 янв 1874 года обозначен как (Ястребков)
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Орлова Наталья Маркеловна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно