Калмыкова Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмыков Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Калмыков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмыков Демид Григорьевич
Отец ребёнка: Калмыков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмыков Стеофан Григорьевич
Отец ребёнка: Калмыков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калмыков Григорий
Смерть
Неизвестно